Politico дізналося, за якої умови Україна готова до послаблення санкцій проти РФ

Україна готова розглянути можливість послаблення санкцій проти Росії в разі укладення мирної угоди. Київ підкреслює, що санкції повинні залишатися важелем для примушення Росії до реальних кроків для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Україна готова розглянути можливість послаблення санкцій проти Росії, якщо це сприятиме досягненню справедливості та безпеки для українців у рамках мирної угоди, заявив Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

За словами Власюка, економічні обмеження, введені проти Росії, повинні служити цілям, що змусять країну припинити агресію та погодитись на мир.

"Ці санкції не просто покарання, вони мають стати важелем для досягнення міцного миру", - підкреслив він.

Власюк зазначив, що повернення до бізнес-відносин з Росією залежить від конкретних умов, коли Росія зробить реальні кроки в напрямку припинення війни. Він також зауважив, що санкції мають бути використані так, щоб Росія відчула біль і була змушена до переговорів.

На тлі економічних труднощів у Росії, пов'язаних із санкціями та втратами від енергетичних доходів, Власюк наголосив на важливості забезпечення справедливості для українців, враховуючи масштаби жертв.

Він додав, що Київ також прагне отримати компенсацію за страждання, які пережили українці внаслідок війни.

Економічні заходи

Позиція України співпадає з твердженням президента США Дональда Трампа, який заявив, що готовий покласти край війні, одночасно припинивши допомогу Україні, якщо Росія піде на переговори.

Водночас, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності застосування більш жорстких економічних заходів для примусу Росії до миру.

Міжнародні партнери, зокрема країни Європи, також обговорюють можливість відновлення нормальних економічних відносин з Москвою після завершення війни.

Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відновлення співпраці з Росією може стати реальністю після припинення бойових дій.