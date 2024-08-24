Politico дізналося, що у Вашингтоні відповідають Києву на прохання про дозвіл на удари по РФ

За словами джерел видання, в Білому домі та Пентагоні продовжують відкидати будь-які припущення про те, що адміністрація думає про зміну своєї політики, коли йдеться про дозвіл Україні використовувати американську зброю за межами дуже конкретних випадків всередині Росії біля кордону. Вони стверджують, що Україна має владу, необхідну для перемоги.

"Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України — можливо, скасувати деякі обмеження — перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це", — сказав один високопоставлений український радник.

Storm Shadow

Частина обговорень передбачає дозвіл вражати аеродроми та склади постачання всередині Росії британським ракетам Storm Shadow, які вже є в українському арсеналі, Оскільки ракети містять компоненти США, адміністрація Байдена мала б погодитися на їх використання. За словами чиновників по обидва боки Атлантики, британський уряд ще офіційно не зробив запит, хоча він проводить внутрішню перевірку.

Один представник адміністрації сказав, що використання Storm Shadow або Army Tactical Missile Systems може бути не таким ефективним, як рекламується. Українські військові мають обмежений запас ракет, і ті, що є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже вийшли за межі їх радіусу дії.

США вже дозволяють використовувати свої ракети великої дальності всередині Росії, але лише для оборони — як контрбатарейний вогонь, щоб вразити російські ракетні пускові пункти безпосередньо біля кордону.

Деякі відомі законодавці-демократи заявили, що вони відкриті до того, аби США дозволили Україні більше свободи дій у використанні американської зброї.

Зустріч сенаторів із Салліваном і його відповідь

На початку серпня коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Салліван неодноразово проводив зустрічі з сенаторами для обговорення України. За словами джерел Politico, делегація мала одне єдине повідомлення: адміністрація повинна змінити свою позицію зараз, поки не стало надто пізно.

Їхній аргумент був схожий на той, який вони та багато інших, у тому числі українці, висували раніше. Вони казали, що США повинні зняти всі обмеження, тому що якщо вони цього не зроблять і Україна програє, адміністрація буде відома як та, яка не зробила достатньо, коли могла.

Таке формулювання часом викликало гнів високопосадовців у Білому домі, які наполягали на тому, що Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ, і що йому не потрібно ризикувати власною національною безпекою заради Києва. Офіційні особи в деяких частинах адміністрації, зокрема в Білому домі, сказали українцям, що США врешті-решт захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля, повідомили джерела видання.