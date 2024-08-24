Politico узнало, что в Вашингтоне отвечают Киеву на просьбы разрешить удары по РФ

По словам источников издания, в Белом доме и Пентагоне продолжают отвергать какие-либо предположения о том, что администрация думает об изменении своей политики, когда речь идет о разрешении Украине использовать американское оружие за пределами очень конкретных случаев внутри России у границы. Они утверждают, что у Украины есть власть, необходимая для победы.

"Есть определенные признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то большое для Украины — возможно, отменить некоторые ограничения перед выборами, поскольку он не баллотируется. Гарантии нет, но мы слышим, что он думает об этом", — сказал один высокопоставленный украинский советник.

Storm Shadow

Часть обсуждений предусматривает разрешение поражать аэродромы и склады поставок внутри России британским ракетам Storm Shadow, уже имеющимся в украинском арсенале, поскольку ракеты содержат компоненты США, администрация Байдена должна согласиться на их использование. По словам чиновников с обеих сторон Атлантики, британское правительство еще не отправило официальный запрос, хотя оно проводит внутреннюю проверку.

Один представитель администрации сказал, что использование Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems может быть не столь эффективным, как рекламируется. Украинские военные имеют ограниченный запас ракет, и они могут не достичь критически важных российских целей, которые уже вышли за пределы их радиуса действия.

США уже позволяют использовать свои ракеты большой дальности внутри России, но только для обороны как контрбатарейный огонь, чтобы поразить российские ракетные пусковые пункты непосредственно у границы.

Некоторые известные законодатели-демократы заявили, что они открыты для того, чтобы США позволили Украине больше свободы действий в использовании американского оружия.

Встреча сенаторов с Салливаном и его ответ

В начале августа коалиция двухпартийных сенаторов организовала встречу с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Салливан не раз проводил встречи с сенаторами для обсуждения Украины. По словам источников Politico, у делегации было одно единственное сообщение: администрация должна изменить свою позицию сейчас, пока не стало слишком поздно.

Их аргумент походил на тот, который они и многие другие, в том числе украинцы, выдвигали раньше. Они говорили, что США должны снять все ограничения, потому что если они этого не сделают и Украина проиграет, администрация будет известна как та, которая не сделала достаточно, когда могла.

Такая формулировка порой вызвала гнев чиновников в Белом доме, которые настаивали на том, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, чтобы поддержать Киев, и что ему не нужно рисковать собственной национальной безопасностью ради Киева. Официальные лица в некоторых частях администрации, в частности в Белом доме, сказали украинцам, что США, в конце концов, захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений может свести на нет эти усилия, сообщили источники издания.