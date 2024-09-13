Politico дізналося, коли США та Британія можуть зняти обмеження щодо ударів України по РФ

Днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорили можливе зняття обмежень з України щодо використання далекобійної зброї. Йдеться про дозвіл бити далекобійними західними ракетами, наданими Україні, по військових цілях на території Росії.

Четверо британських чиновників у коментарі Politico заявили, що не очікують жодного офіційного оголошення цими вихідними. Один з них припустив, що угода США та Британії може бути підтверджена на Генеральній асамблеї ООН пізніше цього місяця. Тоді світові лідери, включаючи Байдена та Стармера, зберуться у Нью-Йорку.

Західні чиновники також вважають, що це рішення саме по собі не змінить хід війни. Проте Захід все більше відкритий до прохань України, щоб допомогти зупинити російський наступ на східному фронті протягом останніх місяців.