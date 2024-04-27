Politico дізналося, як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні

Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде.

Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги.

За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну. Підготовкою займався помічник спікера з національної безпеки Джон Годжес, він є найактивнішим прихильником підтримки України в апараті Джонсона.

Politico зазначає, що ці події фактично змінили позицію Джонсона, який з початку призначення у жовтні 2023 року більш суворо ставився до підтримки України.