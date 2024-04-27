Politico узнало, как Зеленский повлиял на Джонсона для продления помощи Украине

Источники издания отмечают, что в декабре Зеленский во время встречи с Джонсоном заявил, что Украина сможет продержаться без помощи США до марта-апреля. Он подчеркнул, что потом оружия не будет.

Как пишет Politico, спикер Палаты представителей воспринял слова президента Украины как конечный срок согласования помощи.

По данным издания, после визита украинского президента Джонсон поручил подготовить законопроект к установленному сроку. Подготовкой занимался помощник спикера по национальной безопасности Джон Годжес, он является самым активным поклонником поддержки Украины в аппарате Джонсона.

Politico отмечает, что эти события фактически изменили позицию Джонсона, который с начала назначения в октябре 2023 года более строго относился к поддержке Украины.