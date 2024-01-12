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Politico дізналося, як Байден ухвалив рішення про атаку хуситів

Вашингтон, П'ятниця 12 січня 2024 13:47
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Politico дізналося, як Байден ухвалив рішення про атаку хуситів Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про застосування військової сили проти хуситів в Ємені не відразу. Спочатку Білий дім намагався на дипломатичному рівні залагодити конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що перші кроки до військової відповіді почали обговорюватися ще 1 січня. Тоді Байден все ще перебував у відпустці на Сент-Круа, він спілкувався зі своєю командою з національної безпеки в перший ранок 2024 року і був готовий обговорювати можливість застосування сили.

Адміністрація Байдена працювала відразу на два фронти. На дипломатичному рівні Байден наказав активніше домогтися резолюції ООН, а з військового - Пентагон мав розробити варіанти удари у відповідь по хуситам.

Те, що США більше тижня чекали, щоб завдати силового удару, свідчить про бажання Байдена вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і уникати втягнення США у нову війну на Близькому Сході.

Джерела Politico зазначають, що перші варіанти військових атак були розроблені в США ще в перший тиждень грудня. Але тоді посадовці з адміністрації Байдена погодилися, що ще не час для ударів. У Вашингтоні були хвилювання, що удари по хуситам, яких підтримує Іран, спровокує Тегеран, а війна Ізраїлю та ХАМАС ризикує перерости у регіональний конфлікт.

Як повідомляє видання, під час зустрічі 1 січня Байден доручив своїй команді оприлюднити останнє попередження разом із міжнародними партнерами перед тим, як розпочати військові дії. 3 січня США та інші 13 країн опублікували заяву, в якій попередили, що хусити відчують "наслідки" у разі продовження атак на комерційні судна.

У вівторок, 9 січня, єменські хусити здійснили найбільшу атаку, що і стало переломним моментом. Тоді Байден знову отримав військові варіанти дій і вирішив, що настав час для відповіді. Він доручив главі Пентагону Ллойду Остіну, який досі перебуває у лікарні, зайнятися організацією.

Politico додає, що після атаки представники США заявили, що, хоча вони ще не бачили відповіді хуситів, вони готові до таких подій.

Атаки хуситів на судна у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Цього тижня терористичне угруповування завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

Цієї ночі США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.

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Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
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