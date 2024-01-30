Politico дізналось, як Байден може відповісти на атаку по військовій базі США в Йорданії

Білий дім зважує, якими повинні бути наслідки для Ірану, який президент Джо Байден звинувачує у загибелі військовослужбовців під час атаки в Йорданії. Наразі Пентагон розглядає декілька варіантів "помсти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Політика Байдена на Близькому Сході стає все більш складною

Деякі демократи стурбовані тим, що президентство Байдена ризикує опинитися під впливом зовнішніх подій. Водночас лідери республіканців у Конгресі та їхні союзники наполягають на швидкій реакції з боку США на нещодавню атаку в Йорданії. Тим часом Дональд Трамп поклав провину за події особисто на Байдена, а консерватори радять бути обережними.

Як пише видання, Байден наказав своїм радникам представити низку варіантів відповіді, які б допомогли стримати інші атаки, але й не розпалювали б тліючий регіон.

Цього понеділка, 29 січня, Білий дім повторив обіцянку президента "відреагувати" на напади американських військових, втім, попередив, що США не діятимуть поспішно.

"Ми не прагнемо нової війни. Ми не прагнемо до ескалації. Але ми обов’язково зробимо те, що вимагається", – заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі та додав, що остаточна відповідь буде враховувати, "що ці групи, підтримані Тегераном, щойно забрали життя американських військових".

Якої помсти очікувати

Серед варіантів, які сьогодні розглядає Пентагон:

нанесення удару по іранському персоналу в Сирії чи Іраку;

удар по іранських військово-морських об'єктах у Перській затоці.

Тим часом Тегеран заявив, що удар по самому Ірану буде червоною лінією.

Як стверджують чиновники, якщо Байден дасть "зелене світло", відплата почнеться вже протягом наступних кількох днів й "наноситиметься хвилями по цілому ряду цілей".

Ризик регіональної війни

"Його варіанти варіюються від поганого до гіршого. Відмова від відповіді є недобросовісною, але є ризики спровокувати справжню регіональну війну. Вони знають, що Іран не може дозволити собі прямий конфлікт зі Сполученими Штатами, але він може повністю розв’язати "Хезболлу" проти Ізраїлю чи американських активів, і це може розгорнутися", - відзначив колишній представник США на Близькому Сході Аарон Девід Міллер.

Атака на військових США в Йорданії

28 січня, на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". Внаслідок удару загинули троє військових, десятки дістали поранення. Міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час".

За даними агентства Bloomberg, удар в Йорданії матиме більш рішучу реакцію, ніж всі інші операції США з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа.