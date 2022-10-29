Політичний проект: Ердоган запустить випуск першого турецького електромобіля перед виборами

Туреччина представить свій перший електромобіль місцевого виробництва у суботу, 29 жовтня, оскільки президент Реджеп Тайїп Ердоган прагне наголосити на економічних успіхах напередодні виборів наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Правляча партія хоче продемонструвати великі проекти напередодні виборів, запланованих на червень 2023 року, попри економічні проблеми країни та стрімке зростання інфляції, спричинене неортодоксальним зниженням відсоткових ставок центральним банком.

Турецька автомобільна ініціативна група, або Togg, консорціум місцевих компаній, планує інвестувати в проект 1,2 млрд доларів і виробляти 175 тисяч автомобілів на рік.

Держава підтримала проект зниженням податків, безкоштовною землею, низькою вартістю позики та державною гарантією купівлі 30 тисяч автомобілів на рік до кінця 2035 року. Ціни на автомобілі різко зросли цього року через інфляцію, але ціна Togg наразі не розголошується.

За даними галузевої асоціації ODD, продажі автомобілів впали на 8,2% за перші дев'ять місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Спад був викликаний 28-відсотковим падінням ліри по відношенню до долара цього року, що зробило її другим гіршим показником на ринках, що розвиваються.

Але падіння ліри допомогло збільшити експорт. Туреччина є важливим центром виробництва автомобілів та великим експортером до Європи. Великі автовиробники, включаючи Ford, Toyota та Mercedes Benz, мають заводи у країні. У вересні виробництво автомобілів у Туреччині зросло на 20,5%, а експорт автомобілів збільшився на 11,3% у річному вирахуванні у доларовому вираженні.

Політичний проект

Togg не перший автомобіль місцевого виробництва в Туреччині. Ще 1961 року турецькі інженери випустили чотири автомобілі Devrim, які, як і Togg, дебютували у День Республіки на церемонії під головуванням президента. Але машина так і не пройшла стадії прототипу.

Новий електромобіль знаходиться у розробці з 2018 року. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell і Vestel Elektronik володіють по 23% спільного підприємства, а частина, що залишилася, належить бізнес-лобі. Першим автомобілем, який зійде з конвеєра, стане невеликий позашляховик, за яким підуть ще чотири моделі.

Togg, розроблений італійською компанією Pininfarina SpA, до 2025 року складатиметься з 65% деталей місцевого виробництва порівняно з 51% спочатку. Компанія заявила, що планує виробити 1 млн автомобілів до 2030 року і що проект принесе 50 млрд доларів в економіку Туреччини протягом наступних 15 років.

Але опозиційні партії розкритикували те, що, на їхню думку, є відверто політичним проектом. Такі лідери, як Кемаль Кілічдароглу із CHP та Мерал Аксенер із партії IYI, відмовилися бути присутніми на церемонії.

"Проект Togg перетворився на політичне шоу", - сказав речник CHP Фаїк Озтрак.