Политический проект: Эрдоган запустит выпуск первого турецкого электромобиля перед выборами

Турция представит свой первый электромобиль местного производства в субботу, 29 октября, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится подчеркнуть экономические успехи в преддверии выборов в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Правящая партия хочет продемонстрировать крупные проекты в преддверии выборов, запланированных на июнь 2023 года, несмотря на экономические проблемами страны и стремительного роста инфляции, вызванного неортодоксальным снижением процентных ставок центральным банком.

Турецкая автомобильная инициативная группа, или Togg, консорциум местных компаний, планирует инвестировать в проект 1,2 млрд долларов и производить 175 тысяч автомобилей в год.

Государство поддержало проект снижением налогов, бесплатной землей, низкой стоимостью займа и государственной гарантией покупки 30 тысяч автомобилей в год до конца 2035 года. Цены на автомобили резко выросли в этом году из-за инфляции, но цена Togg пока не разглашается.

По данным отраслевой ассоциации ODD, продажи автомобилей упали на 8,2% за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад был вызван 28-процентным падением лиры по отношению к доллару в этом году, что сделало ее вторым худшим показателем на развивающихся рынках.

Но падение лиры помогло увеличить экспорт. Турция является важным центром производства автомобилей и крупным экспортером в Европу. Крупные автопроизводители, включая Ford, Toyota и Mercedes Benz, имеют заводы в стране. В сентябре производство автомобилей в Турции выросло на 20,5%, а экспорт автомобилей увеличился на 11,3% в годовом исчислении в долларовом выражении.

Политический проект

Togg не первый автомобиль местного производства в Турции. Еще в 1961 году турецкие инженеры выпустили четыре автомобиля Devrim, которые, как и Togg, дебютировали в День Республики на церемонии под председательством президента. Но машина так и не прошла стадию прототипа.

Новый электромобиль находится в разработке с 2018 года. Anadolu Grubu , BMC, Turkcell и Vestel Elektronik владеют по 23% совместного предприятия, а оставшаяся часть принадлежит бизнес-лобби. Первым автомобилем, который сойдет с конвейера, станет небольшой внедорожник, за которым последуют еще четыре модели.

Togg, разработанный итальянской компанией Pininfarina SpA, к 2025 году будет состоять из 65% деталей местного производства, по сравнению с 51% первоначально. Компания заявила, что планирует произвести 1 млн автомобилей к 2030 году и что проект принесет 50 млрд долларов в экономику Турции в течение следующих 15 лет.

Но оппозиционные партии раскритиковали то, что, по их мнению, является откровенно политическим проектом. Такие лидеры, как Кемаль Киличдароглу из CHP и Мерал Аксенер из партии IYI, отказались присутствовать на церемонии.

"Проект Togg превратился в политическое шоу", - сказал пресс-секретарь CHP Фаик Озтрак.