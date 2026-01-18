Політичні репресії в Китаї досягли рекордного рівня - за рік майже мільйон осіб

За даними видання, кампанія, яка формально подається як боротьба з корупцією, фактично переросла у механізм забезпечення абсолютної політичної лояльності до Сі Цзіньпіна. Її масштаби та інтенсивність стали безпрецедентними за останні десятиліття.

У 2025 році дисциплінарні органи Компартії Китаю притягнули до відповідальності 983 тисячі осіб. Це на 10,6% більше, ніж роком раніше, і є найвищим показником із моменту початку публікації відповідної статистики близько 20 років тому.

Аналітики пов’язують нову хвилю розслідувань із підготовкою до затвердження чергового п’ятирічного плану розвитку країни. За їхніми оцінками, кампанія спрямована на забезпечення безумовного виконання політичної лінії Сі Цзіньпіна на всіх рівнях влади. Офіційна газета Компартії People’s Daily вже попередила, що будь-які відхилення від вказівок керівництва або прояви так званої бюрократичної інерції вважатимуться серйозними дисциплінарними порушеннями.

Репресії зачепили навіть найвищі ешелони влади та органи контролю. На останньому засіданні Центральної комісії з перевірки дисципліни зафіксували найнижчу явку з 1986 року - були відсутні близько 10% її членів. Серед відсторонених або зниклих з публічного простору опинилися високопоставлені чиновники та генерали, зокрема колишній заступник голови Центральної військової ради Хе Вейдун, якого раніше вважали наближеним до Сі.

Паралельно державні медіа Китаю активно транслюють показові судові процеси та публічні "зізнання" чиновників, що, за оцінками спостерігачів, нагадує практики політичної пропаганди минулого століття.

Наслідком тотального контролю стала фактична паралізація державного управління. Понад 140 тисяч чиновників були покарані за так звану бездіяльність - страх припуститися помилки або привернути увагу дисциплінарних органів змушує багатьох бюрократів уникати ухвалення будь-яких рішень.

Водночас частина посадовців намагається продемонструвати лояльність керівництву, механічно копіюючи політичні та економічні пріоритети Сі. Це призводить до масових інвестицій у напівпровідникову галузь та електромобілі навіть у регіонах, де такі проєкти є економічно необґрунтованими, що створює ризики формування "фінансових бульбашок".