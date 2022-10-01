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Політичне рішення. Резніков розповів, чи може Україна придбати танки по ленд-лізу

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський "Абрамс", чи німецький "Леопард", чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення", - сказав він.

Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.

За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.

Нагадаємо, що сьогодні закон США про ленд-ліз для України набув чинності.

Зазначимо, що США можуть надати Україні сучасні танки, однак для цього ЗСУ потрібно продемонструвати здатність використовувати їх.

Окрім того, канцер Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки побоюється ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

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Олексій РезніковЛенд-ліз