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Нет политической воли. Кулеба объяснил отказ США и ЕС от превентивных санкций против РФ

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 22:37
Нет политической воли. Кулеба объяснил отказ США и ЕС от превентивных санкций против РФ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ США и ЕС ввести превентивные санкции против России. По его словам, у Вашингтона и Брюсселя отсутствует политическая воля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Есть ли уже сейчас основания применить к России санкции? Есть. К примеру, это можно сделать за паспортизацию. Есть за что санкционировать. Есть ли политическая воля в США и ЕС применять на этом этапе санкции? Пока ее нет", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что в США уже появляются политики, которые понимают необходимость послать России не просто словесные сигналы.

"Мы прошли эту фазу, мы должны перейти к конкретике. Я сейчас ускоряю наших союзников в ЕС, чтобы консенсус вокруг санкционного пакета строился", - добавил министр.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила возможность введения против России превентивных санкций.

Отметим, сенаторы республиканской и демократической партий США близки к заключению соглашения о законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

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