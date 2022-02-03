Немає політичної волі. Кулеба пояснив відмову США і ЄС від превентивних санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив відмову США і ЄС ввести превентивні санкції проти Росії. За його словами, у Вашингтона і Брюсселя відсутня політична воля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу" .

"Чи є вже зараз підстави застосувати до Росії санкції? Бувши. Наприклад, це можна зробити за паспортизацію. Є за що санкціонувати. Чи є політична воля в США і ЄС застосовувати на цьому етапі санкції? Поки її немає", - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що у США вже з'являються політики, які розуміють необхідність надіслати Росії не просто словесні сигнали.

"Ми пройшли цю фазу, ми маємо перейти до конкретики. Я зараз прискорюю наших союзників у ЄС, щоб консенсус навколо санкційного пакета будувався", - додав міністр.