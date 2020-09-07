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Политическое убежище в Польше после выборов президента Беларуси попросили 100 оппозиционеров

Автор: Инна Собора

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что уже более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше. Он добавил, что правительство страны готово помогать всем, кого вышлют из Беларуси за оппозиционную деятельность.

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Об этом пишет "Польское радио".

Дворчик отметил, что Польша хочет, чтобы Беларусь была свободной, суверенной и независимой, чтобы каждый мог свободно выражать свои убеждения.

"Пока белорусы не смогут свободно, без ограничений говорить о своих взглядах, убеждениях, каждый человек, пострадавший от политических репрессий в Беларуси, может рассчитывать на помощь и защиту польского государства. Таких лиц, которые обратились после выборов, уже более 100. Они хотят остаться на территории Республики Польша, так как опасаются за свое здоровье, за свою жизнь", - сказал Дворчик.

Также сообщается, что на 9 сентября запланирована встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Целью является обсуждение нынешней ситуации в Беларуси.

Напомним, члена белорусского координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую в августе арестовали в ночь на 5 сентября, силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

Ранее против координационного совета оппозиции Беларуси возбуждено уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

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