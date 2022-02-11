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Политический кризис в Украине разворачивается по полной, - Рудык

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 12:29
Политический кризис в Украине разворачивается по полной, - Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Парламентского монобольшинства, которое образовалось благодаря большому кредиту доверия украинского народа, уже фактически не существует. Провластные инициативы не получают необходимую поддержку в Верховной раде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

По ее словам, сегодня можно констатировать обострение политического кризиса в государстве, ведь у власти теперь еще меньше интереса к реальным проблемам граждан и все больше внимания уделяется внутренним политическим разбирательствам.

"Сегодня власть всеми силами пытается вернуть свое влияние в парламенте. У нее нет необходимых для продвижения своих популистических инициатив голосов. В то же время президент, несмотря на обещание не баллотироваться на второй срок, совершенно точно зашел в новую предвыборную кампанию. Мы это увидели еще 1 декабря, когда он выступал перед Верховной радой. Конечно, большинство "слуг народа" уже очень четко понимают, что вернуться вместе с президентом к новому монобольшинству не удастся, потому что такого доверия к власти, как раньше, уже нет, поэтому бывшие представители президентской команды пытаются перегруппироваться", - подчеркнула Кира Рудык.

А вот "неугодных", по мнению Рудык, власть все еще надеется заставить молчать. На следующей неделе Верховная рада наконец-то начинает работу, но что будет в повестке дня, до сих пор неизвестно.

Можно констатировать, добавляет народный депутат, что в государстве уже давно бушуют как минимум четыре кризиса. Безопасности, медицинский, энергетический и экономический. Но сегодня добавляется еще и пятый - политический кризис, убеждеена она.

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

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Кира Рудик
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