Политический кризис в Украине разворачивается по полной, - Рудык

По ее словам, сегодня можно констатировать обострение политического кризиса в государстве, ведь у власти теперь еще меньше интереса к реальным проблемам граждан и все больше внимания уделяется внутренним политическим разбирательствам.

"Сегодня власть всеми силами пытается вернуть свое влияние в парламенте. У нее нет необходимых для продвижения своих популистических инициатив голосов. В то же время президент, несмотря на обещание не баллотироваться на второй срок, совершенно точно зашел в новую предвыборную кампанию. Мы это увидели еще 1 декабря, когда он выступал перед Верховной радой. Конечно, большинство "слуг народа" уже очень четко понимают, что вернуться вместе с президентом к новому монобольшинству не удастся, потому что такого доверия к власти, как раньше, уже нет, поэтому бывшие представители президентской команды пытаются перегруппироваться", - подчеркнула Кира Рудык.

А вот "неугодных", по мнению Рудык, власть все еще надеется заставить молчать. На следующей неделе Верховная рада наконец-то начинает работу, но что будет в повестке дня, до сих пор неизвестно.

Можно констатировать, добавляет народный депутат, что в государстве уже давно бушуют как минимум четыре кризиса. Безопасности, медицинский, энергетический и экономический. Но сегодня добавляется еще и пятый - политический кризис, убеждеена она.