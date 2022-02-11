Політична криза в Україні розгортається на повну, - Рудик
Парламентської монобільшості, яка утворилась завдяки великому кредиту довіри українського народу, вже фактично не існує. Провладні ініціативи не отримують необхідної підтримки у Верховній раді.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.
За її словами, сьогодні можна констатувати загострення політичної кризи в державі, адже влада тепер має ще менше інтересу до реальних проблем громадян й все більше уваги приділяє внутрішнім політичним розбиранням.
"Сьогодні влада всіма силами намагається повернути свій вплив у парламенті. Вона не має необхідних для просування своїх популістичних ініціатив голосів. Водночас, президент, попри обіцянку не балотуватись на другий термін, абсолютно точно зайшов в нову передвиборчу кампанію. Ми це побачили ще 1 грудня, коли він виступав перед Верховною радою. Звичайно, більшість "слуг народу" вже дуже чітко розуміють, що обратися разом з президентом до нової монобільшості не вдасться, тому що такої довіри до влади, як раніше, вже немає. Тому колишні представники президентської команди намагаються перегрупуватися", - наголосила Кіра Рудик.
А от «неугодних», на думку Рудик, влада все ще сподівається змусити мовчати. Наступного тижня Верховна рада нарешті розпочинає роботу, але що буде в порядку денному, досі невідомо.
Можна констатувати, додає народний депутат, що в державі вже давно вирують як мінімум чотири кризи. Це безпекова, медична, енергетична (хоч влада і думає, що весна прийде і все вирішиться само собою) та економічна. Але сьогодні додається ще й п’ята - політична криза, переконана вона.
Як повідомлялося, раніше Рудик заявляла, що коли в країні економічна криза, влада має берегти бізнес, який сплачує податки до бюджету, а не давити на нього силовими та фіскальними інструментами.