ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Політична криза в Україні розгортається на повну, - Рудик

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 12:29
Політична криза в Україні розгортається на повну, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Парламентської монобільшості, яка утворилась завдяки великому кредиту довіри українського народу, вже фактично не існує. Провладні ініціативи не отримують необхідної підтримки у Верховній раді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

За її словами, сьогодні можна констатувати загострення політичної кризи в державі, адже влада тепер має ще менше інтересу до реальних проблем громадян й все більше уваги приділяє внутрішнім політичним розбиранням.

"Сьогодні влада всіма силами намагається повернути свій вплив у парламенті. Вона не має необхідних для просування своїх популістичних ініціатив голосів. Водночас, президент, попри обіцянку не балотуватись на другий термін, абсолютно точно зайшов в нову передвиборчу кампанію. Ми це побачили ще 1 грудня, коли він виступав перед Верховною радою. Звичайно, більшість "слуг народу" вже дуже чітко розуміють, що обратися разом з президентом до нової монобільшості не вдасться, тому що такої довіри до влади, як раніше, вже немає. Тому колишні представники президентської команди намагаються перегрупуватися", - наголосила Кіра Рудик.

А от «неугодних», на думку Рудик, влада все ще сподівається змусити мовчати. Наступного тижня Верховна рада нарешті розпочинає роботу, але що буде в порядку денному, досі невідомо.

Можна констатувати, додає народний депутат, що в державі вже давно вирують як мінімум чотири кризи. Це безпекова, медична, енергетична (хоч влада і думає, що весна прийде і все вирішиться само собою) та економічна. Але сьогодні додається ще й п’ята - політична криза, переконана вона.

Як повідомлялося, раніше Рудик заявляла, що коли в країні економічна криза, влада має берегти бізнес, який сплачує податки до бюджету, а не давити на нього силовими та фіскальними інструментами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіра Рудик
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи