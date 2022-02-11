Політична криза в Україні розгортається на повну, - Рудик

За її словами, сьогодні можна констатувати загострення політичної кризи в державі, адже влада тепер має ще менше інтересу до реальних проблем громадян й все більше уваги приділяє внутрішнім політичним розбиранням.

"Сьогодні влада всіма силами намагається повернути свій вплив у парламенті. Вона не має необхідних для просування своїх популістичних ініціатив голосів. Водночас, президент, попри обіцянку не балотуватись на другий термін, абсолютно точно зайшов в нову передвиборчу кампанію. Ми це побачили ще 1 грудня, коли він виступав перед Верховною радою. Звичайно, більшість "слуг народу" вже дуже чітко розуміють, що обратися разом з президентом до нової монобільшості не вдасться, тому що такої довіри до влади, як раніше, вже немає. Тому колишні представники президентської команди намагаються перегрупуватися", - наголосила Кіра Рудик.

А от «неугодних», на думку Рудик, влада все ще сподівається змусити мовчати. Наступного тижня Верховна рада нарешті розпочинає роботу, але що буде в порядку денному, досі невідомо.

Можна констатувати, додає народний депутат, що в державі вже давно вирують як мінімум чотири кризи. Це безпекова, медична, енергетична (хоч влада і думає, що весна прийде і все вирішиться само собою) та економічна. Але сьогодні додається ще й п’ята - політична криза, переконана вона.