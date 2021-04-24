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Политический кризис в Молдове: Кулеба выразил поддержку Санду

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне политического кризиса в Молдове выразил поддержку президенту страны Майе Санду. Он призвал не дать подорвать конституционный строй в Молдове.

Об этом Кулаба написал в Twitter.

По словам министра, для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова.

"Полностью поддерживаем демократически избранную президентку Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - отметил Кулеба.


Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.

Однако 23 апреля парламент Молдавии аннулировал указ о назначении Домника Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя Санду собрала Совет Безопасности.

Вчера вечером Санду призвала жителей страны готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы.

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