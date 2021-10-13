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"Политическая болтовня": Путин утверждает, что Россия не использует газ как оружие

Автор: Дмитрий Левицкий

Недавно в Конгрессе США заявили, что Россия начала использовать газ как оружие против Европы и Украины. Российский президент Владимир Путин назвал подобные заявления "болтовней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина.

"Вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред и политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований. Вот так, в общих чертах", - заявил президент РФ.

В то же время Путин утверждает, что Россия якобы увеличивает поставки газа в Европу, а вот другие поставщики, по словам руководителя Кремля, наоборот сокращают.

"Вас вводят в заблуждение. Мы увеличиваем поставки в Европу. И по газопроводам вот увеличили на 10% и СПГ на 13% нагнали. Мы не сокращаем, а увеличиваем поставки", - добавил он.

Напомним, в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в попытке давления на Европу при помощи дефицита газа.

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