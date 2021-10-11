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Боррель обвинил Россию в политическом давлении на ЕС с помощью дефицита газа

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 11:36
Боррель обвинил Россию в политическом давлении на ЕС с помощью дефицита газа Фото: Боррель обвинил Россию в газовом давлении на Европу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз столкнулся с чрезвычайной ситуацией резкого роста цен на газ и электроэнергию. Это геополитическая проблема, которая требует скоординированного ответа ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изданию El Pais.

"Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток-2". То, что она использует эту ситуацию, чтобы лить воду на свою мельницу - это позиция, которая является частью игры политического давления", - сказал он.

При этом он отметил, что в ЕС по-прежнему есть потребность в российском газе. "И, вероятно, нам потребуется больше, чем было по контракту", - сказал он.

Боррель считает, что решение газового вопроса должно быть принято ЕС, а переговоры чтобы велись не по странам, а в целом, как это было сделано с вакцинами.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое измерение", - добавил он.

По его словам, поставщики газа устанавливают цены на энергоносители в Европе. "У них очень сильная позиция", - сказав Боррель, отметив также явление финансовых спекуляций, а не просто проблему дисбаланса между спросом и предложением.

"Необходимо снизить уровень цены на газ как фактора, питающего спекуляции. Для этого необходимо принять регулирующие меры. Конечно, правительства нескольких стран поднимут эти вопросы. И комиссия обязательно их учтет", - сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, Украина пострадала от энергокризиса в Европе. Из-за резкого роста цен на газ в Европе украинские производители значительно уменьшили производство электроэнергии из газа. Эти мощности планируется заместить атомной энергией.

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