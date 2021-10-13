"Політична балаканина": Путін стверджує, що Росія не використовує газ як зброю

Нещодавно в Конгресі США заявили, що Росія почала використовувати газ як зброю проти Європи та України. Російський президент Володимир Путін назвав подібні заяви "балаканиною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна .

"Ви говорите про звинувачення Росії щодо використання енергоресурсів як зброї. Це повна нісенітниця, маячня і політично мотивована балаканина, яка не має під собою нічого серйозного, ніяких підстав. Ось так, в загальних рисах", - заявив президент РФ.

Водночас Путін стверджує, що Росія нібито збільшує постачання газу до Європи, а от інші постачальники, за словами керівника Кремля, навпаки скорочують.

"Вас вводять в оману. Ми збільшуємо поставки в Європу. І по газопроводах ось збільшили на 10% і СПГ на 13% нагнали. Ми не скорочуємо, а збільшуємо поставки", - додав він.