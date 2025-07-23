"Полісся" - "Санта-Колома": де і коли дивитись матч Ліги конференцій, прогноз

"Полісся" - "Санта-Колома": місце та час проведення матчу

Через організаційні зміни та відсторонення словацького клубу "ДАК 1904", "Полісся" змушене було змінити домашню арену для єврокубкових матчів.

Цього сезону "вовки" гратимуть у словацькому місті Пряшів на стадіоні "Татран Арена", який вміщує 6,5 тисяч вболівальників. Саме там і відбудеться поєдинок з андоррцями.

Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Головним арбітром гри буде 28-річний данець Якоб Карлсен. Його асистентами виступлять Воленберг Расмуссен та Мартін Маркус, а функції четвертого арбітра виконає Міккель Реддер - усі представляють Данію.

Де дивитися "Полісся" - "Санта-Колома"

Пряму трансляцію покаже платформа "Київстар ТБ". Перегляд буде безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів.

Для доступу до трансляції необхідно:

зайти на сайт або в додаток "Київстар ТБ"

обрати розділ "Спорт"

пройти авторизацію за номером мобільного телефону

підтвердити вхід за допомогою коду з SMS

Дивитися трансляцію можна з будь-якого пристрою - смартфона, планшета, ноутбука або Smart TV.

Що відомо про "Санта-Колому"

"Санта-Колома" - це бронзовий призер чемпіонату Андорри, який вже встиг проявити себе у поточному єврокубковому сезоні. У попередньому раунді Ліги конференцій андоррський клуб несподівано вибив боснійський "Борац" із загальним рахунком 4:3, продемонструвавши свій бойовий характер.

"Санта-Колома" є одним із найтитулованіших клубів Андорри. В активі команди 13 чемпіонських титулів, 10 Кубків країни та 7 Суперкубків.

Однак, за даними Transfermarkt, загальна вартість їхнього складу складає лише 3,56 млн євро, що значно поступається вартості гравців українського клубу - понад 22 млн євро.

Власником "Санта-Коломи" є Даніель Мільштейн - американський підприємець, який народився 1975 року в Києві. Його родина емігрувала до США на початку 90-х.

Мільштейн широко відомий у світі хокею. Його агентство Gold Star Hockey представляє інтереси багатьох гравців НХЛ, переважно - росіян.

Власне, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бізнесмен, незважаючи на своє українське походження, наймав на посаду тренера "Санта-Коломи" росіянина Дмитра Черишева та заявляв, що "футбол поза політикою" і готовий бачити у своєму клубі російських гравців, що викликало критику в ЗМІ.

Прогнози букмекерів та єврокубковий досвід "Полісся"

Букмекери вважають "Полісся" явним фаворитом майбутнього матчу.

Коефіцієнт на перемогу української команди становить 1.18, на нічию - 6.70, а на виграш "Санта-Коломи" - 16.50. Це відображає очікування щодо переваги українського клубу у класі.

Для "Полісся" це буде другий єврокубковий сезон. У 2024 році команда дебютувала в Лізі конференцій, але тоді поступилася у двох матчах словенській "Олімпії" (0:2, 1:2) і не змогла пройти далі.

Цього разу підопічні Руслана Ротаня налаштовані переписати цю історію та зробити рішучий крок до наступного етапу турніру, демонструючи амбіції та прагнення до європейських вершин.