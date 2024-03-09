"Полісся" несподівано програло "Олександрії" та випало з топ-5 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Полісся" – "Олександрія" – 1:2

Голи: Козак, 62 (пенальті) – Михайленко, 10, Шулянський, 78

Вилучення: Тейлор, 83 (П, друга жовта картка)

У перші хвилини цікавіше виглядали гості. Спершу Ковалець пробив повз стійку з кута штрафного майданчика. А на 10-й хвилині "містяни" відкрили рахунок – Калітвінцев навісив із правого флангу, а Михайленко головою спрямував м'яч у сітку.

У середині тайму команди обмінялися напівнагодами. Олександрієць Кулаков не поцілив у площину воріт після помилки суперника. Натомість житомирянин Назаренко не зміг переграти голкіпера з перспективної позиції. А перед перервою Кулаков (двічі) та Шулянський не змогли пробити Бойка, а рикошет від Ковальця пролетів повз ворота.

Зі стартом другої половини нарешті прокинулося "Полісся". Ось Шабанов із кількох метрів не влучив у рамку воріт. Далі Будківський з центру штрафного пробив над поперечиною. А відігралися "поліські вовки" на 62-й хвилині, коли Козак із позначки реалізував одинадцятиметровий за фол Калюжного.

Та розвинути цей успіх господарі не змогли. Більше того, "Олександрія" згодом вдруге вийшла вперед. Бєляєв із лівого флангу виклав м'яч на дальню стійку, звідки Шулянський відправив сферу в незахищені ворота – 1:2.

Геть кепськими справи "Полісся" стали на на 83-й хвилині. Тейлор відмахнувся від суперника в центрі поля та пішов відпочивати достроково з червоною карткою. У меншості житомиряни створити реальну небезпеку біля воріт Шевченка не змогли та продовжили серію без перемог до шести матчів.

"Поліські вовки" опустилися на 6-те місце в турнірній таблиці (33 очки). Натомість "Олександрія" піднялася на 11-ту позицію. Команда Руслана Ротаня набрала 20 пунктів.