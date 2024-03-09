"Полесье" неожиданно проиграло "Александрии" и выпало из топ-5 УПЛ

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Полесье" – "Александрия" – 1:2

Голы: Козак, 62 (пенальти) – Михайленко, 10, Шулянский, 78

Удаление: Тейлор, 83 (П, вторая желтая карточка)

В первые минуты интереснее выглядели гости. Сначала Ковалец пробил мимо штанги с угла штрафной. А на 10-й минуте "горожане" открыли счет – Калитвинцев навесил с правого фланга, а Михайленко головой отправил мяч в сетку.

В середине тайма команды обменялись полувозможностями. Александриец Кулаков не попал в створ ворот после ошибки соперника. В свою очередь житомирянин Назаренко не смог переиграть голкипера с перспективной позиции. А перед перерывом Кулаков (дважды) и Шулянский не смогли пробить Бойко, а рикошет от Ковальца пролетел мимо ворот.

Со стартом второй половины наконец-то проснулось "Полесье". Вот Шабанов с нескольких метров не попал в рамку ворот. Далее Будкивский из центра штрафной пробил выше перекладины. А отыгрались "полесские волки" на 62-й минуте, когда Козак с отметки реализовал одиннадцатиметровый за фол Калюжного.

Но развить этот успех хозяева не смогли. Более того, "Александрия" впоследствии во второй раз вышла вперед. Беляев с левого фланга выложил мяч на дальнюю штангу, откуда Шулянский отправил сферу в незащищенные ворота – 1:2.

Совсем плохими дела "Полесье" стали на 83-й минуте. Тейлор отмахнулся от соперника в центре поля и отправился отдыхать досрочно с красной карточкой. В меньшинстве житомиряне создать реальную опасность у ворот Шевченко не смогли и продлили серию без побед до шести матчей.

"Полесские волки" опустились на 6-е место в турнирной таблице (33 очка). Зато "Александрия" поднялась на 11-ю позицию. Команда Руслана Ротаня набрала 20 пунктов.