"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Колосом" і вийшов у лідери УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Шахтар" – "Колос" – 3:2

Голи: Кевін, 50, 88, Траоре, 65 – Ільїн, 8, Траоре, 90+5 (автогол)

"Гірники" прогнозовано взяли м'яч під контроль у дебюті. Перший момент у номінальних господарів виник на 7-й хвилині, коли Судаков прийняв передачу Коноплі та з меж штрафного пробив повз ворота. "Хлібороби" ж відповіли голом – Ільїн у контратаці обійшов Педрінью і пробив Різнику в ближній.

Пропущений м'яч змусив "Шахтар" заграти активніше. З ударом Сікана з льоту впорався Фесюн. Згодом голкіпер "Колоса" парирував постріл Судакова з дистанції. А під завісу тайму він ще й відбив удар Педрінью після проходу. Ковалівці ж ледь не подвоїли перевагу, але Різник зреагував на постріл того ж Ільїна з розвороту.

Відігрався "Шахтар" на старті другої половини. Спрацювали заміни Маріно Пушіча. Кевін на лівому краю штрафного майданчика зіграв у стінку з Траоре та поцілив у дальній кут воріт "хліборобів" – 1:1. Обидва з'явилися на полі після перерви.

Далі команди обмінялися змарнованими напівнагодами. Салабай з відскоку пробив повз ближній кут. Натомість Зубков не зміг переграти Фесюна з перспективної позиції. Реабілітувався вінгер "гірників" на 65-й хвилині, коли його навіс зі штрафного на дальній стійці головою замкнув Траоре.

Закріпити перевагу "Шахтаря" згодом міг Бондаренко, але пробив значно вище воріт. Потім Зубков перевірив пильність Фесюна пострілом із півкола штрафного. А на 88-й хвилині прем'єрний дубль за "гірників" оформив Кевін, який після передачі Судакова поцілив у кут. Своєрідним дублем відповів Траоре, який на останній хвилині доданого часу підправив м'яч у власні – 3:2 у підсумку.