"Полісся" з диво-голом Смолякова здолало "Ворсклу" та наздогнало лідера УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Полісся" – "Ворскла" – 2:1

Голи: Луїфер, 31, Смоляков, 71 – Кане, 40

"Поліські вовки", що всерйоз ввімкнулися в чемпіонські перегони, в разі перемоги могли наздогнати "Олександрію" на вершині таблиці УПЛ. Тому підопічним Імада Ашура втрачати залікові бали було вкрай небажано.

Господарі зі самого початку взяли контроль над грою, прагнучи якнайшвидше забезпечити собі матеріальну перевагу. Гості, звичайно, були проти такого сценарію. Полтавці застосували дуже високий блок, ставлячи на меті, перш за все, збереження власних воріт. Проте, принагідно атакували. І доволі гостро.

Принаймні перший момент створили саме гості. Уже на 12-й хвилині Ієде хитнув фінтом Віалле на лівому фланзі, ввірвався до штрафного та пробив у дальній кут. Житомирців врятував захисник Смоляков, який зупинив м'яч на самій лінії. Ієде разом з Кане були найактивнішими у складі "Ворскли". Разом вони створили ще одну небезпеку біля воріт господарів на 25-й хвилині.

І лише після цих дзвіночів "Полісся" взялося до справи по-справжньому. Два моменти протягом хвилини мав Луїфер. У першому випадку м'яч з лінії виніс захисник Чорноморець. Але у другому, після удару венесуельця головою, захист "Ворскли" нічого зробити не зміг – 1:0.

Житомирці дуже хотіли закріпити перевагу ще до перерви, але пропустили самі. Наполегливий Кане таки досяг свого, замкнувши у дотик фланговий пас Пердути.

У другому таймі – вже повне домінування "Полісся". Проте досягти успіху господарі змогли лише одного разу. На 71-й хвилині після подачі кутового, полтавці винесли м'яч зі штрафного. Але відскок упіймав Смоляков, який смачно пробив у правий верхній кут воріт Ісенка.

Гості намагалися відігратись. На останніх хвилинах до воріт "Полісся" прибіг навіть голкіпер Ісенко. Проте змінити щось гравці "Ворскли" не змогли.

"Полісся", здобувши три очки, принаймні тимчасово вийшло на перше місце в таблиці УПЛ. Житомирці, як і "Олександрія", мають 20 балів, але випереджають команду Руслана Ротаня за додатковими показниками. "Ворскла" з 9-ма очками залишилась на 11-й позиції.