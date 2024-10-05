"Колос" не зміг перемогти "Лівий Берег" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Колос" – "Лівий Берег" – 0:0

Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин. До середини першого тайму "хлібороби" змарнували кілька нагод забити. Спершу Цуріков після кутового головою пробив у руки голкіперу. Далі Механів парирував постріл Третьякова під поперечину, а згодом узяв ще й удар Болівара з близької відстані.

Останній ще двічі опинився на ударній позиції до перерви. Венесуельський форвард після кутового головою не влучив у рамку з центру штрафного, а після ще одного стандарту відправив м'яч над поперечиною. "Лелеки" відповіли одним моментом – Кобзар не зміг акцентовано пробити після прострілу Соколова.

У другій половині "Колос" продовжив грати першим номером. Утім, до гольових нагод справа дійшла лише в середині 45-хвилинки. Спершу Болівар із центру штрафного завдав удару повз дальню стійку, а потім Безбородько з відскока пробив вище воріт "Лівого Берега".

У фінальні 15 хвилин "хлібороби" почали діяти ще гостріше. Навіс із правого флангу Третьяков головою переправив у стійку, а потім Механів відбив ногами м'яч подалі. Згодом Демченко гарматним пострілом із-за меж штрафного струсонув поперечину. Та забити "Колосу" так і не судилося.

Нульова нічия залишила команди сусідами в небезпечній зоні. Команда Олександра Поздєєва набрала 8 очок і посідає 13-те місце. "Лівий Берег" натомість набрав на пункт менше та залишився на 14-й сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.