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"Колос" не зміг перемогти "Лівий Берег" у Прем'єр-лізі

Київська область, Субота 05 жовтня 2024 19:58
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"Колос" не зміг перемогти "Лівий Берег" у Прем'єр-лізі Фото: "Лелеки" втримали ворота на замку (facebook.com/fclbkyiv)
Автор: Антон Федорців

Ковалівський "Колос" розійшовся миром із київським "Лівим Берегом" у 9-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Колос" – "Лівий Берег" – 0:0

Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин. До середини першого тайму "хлібороби" змарнували кілька нагод забити. Спершу Цуріков після кутового головою пробив у руки голкіперу. Далі Механів парирував постріл Третьякова під поперечину, а згодом узяв ще й удар Болівара з близької відстані.

Останній ще двічі опинився на ударній позиції до перерви. Венесуельський форвард після кутового головою не влучив у рамку з центру штрафного, а після ще одного стандарту відправив м'яч над поперечиною. "Лелеки" відповіли одним моментом – Кобзар не зміг акцентовано пробити після прострілу Соколова.

У другій половині "Колос" продовжив грати першим номером. Утім, до гольових нагод справа дійшла лише в середині 45-хвилинки. Спершу Болівар із центру штрафного завдав удару повз дальню стійку, а потім Безбородько з відскока пробив вище воріт "Лівого Берега".

У фінальні 15 хвилин "хлібороби" почали діяти ще гостріше. Навіс із правого флангу Третьяков головою переправив у стійку, а потім Механів відбив ногами м'яч подалі. Згодом Демченко гарматним пострілом із-за меж штрафного струсонув поперечину. Та забити "Колосу" так і не судилося.

Нульова нічия залишила команди сусідами в небезпечній зоні. Команда Олександра Поздєєва набрала 8 очок і посідає 13-те місце. "Лівий Берег" натомість набрав на пункт менше та залишився на 14-й сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

До слова, раніше "Олександрія" розписала нічию з "Рухом" у центральному матчі туру УПЛ.

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Чемпіонат України УПЛ
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