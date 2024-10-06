"Полесье" с чудо-голом Смолякова одолело "Ворсклу" и догнало лидера УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Полесье" – "Ворскла" – 2:1

Голы: Луифер, 31, Смоляков, 71 – Кане, 40

"Полесские волки", всерьез включившиеся в чемпионскую гонку, в случае победы могли догнать "Александрию" на вершине таблицы УПЛ. Поэтому подопечным Имада Ашура терять зачетные баллы было весьма нежелательно.

Хозяева с самого начала взяли контроль над игрой, стремясь как можно быстрее обеспечить материальное преимущество. Гости, конечно, были против такого сценария. Полтавчане применили очень высокий блок, ставя своей целью, прежде всего, сохранение собственных ворот. Тем не менее, время от времени атаковали. И довольно остро.

По крайней мере, первый момент создали именно гости. Уже на 12-й минуте Иеде качнул финтом Виалле на левом фланге, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Житомирян спас защитник Смоляков, остановивший мяч на самой линии. Иеде вместе с Кане были самыми активными в составе "Ворсклы". Вместе они создали еще одну опасность у ворот хозяев на 25-й минуте.

И только после этих колокольчиков "Полесье" приступило к делу по-настоящему. Два момента в течение минуты Луифер. В первом случае мяч с линии вынес защитник Черноморец. Но во втором, после удара венесуэльца головой, защита "Ворсклы" ничего сделать не смогла – 1:0.

Житомиряне очень хотели закрепить преимущество еще до перерыва, но пропустили сами. Настойчивый Кане достиг своего, замкнув в касание фланговый пас Пердуты.

Во втором тайме – уже полное доминирование "Полесья". Однако добиться успеха хозяева смогли только однажды. На 71-й минуте после подачи углового полтавчане вынесли мяч со штрафного. Но отскок поймал Смоляков, смачно пробивший в правый верхний угол ворот Исенко.

Гости пытались отыграться. На последних минутах к воротам "Полесья" прибежал даже голкипер Исенко. Однако изменить что-либо игроки "Ворсклы" не смогли.

"Полесье", одержав три очка, по крайней мере, временно вышло на первое место в таблице УПЛ. У житомирян, как и у "Александрии", есть 20 баллов, но они опережают команду Руслана Ротаня по дополнительным показателям. "Ворскла" с 9-ю очками осталась на 11-й позиции.