На полі під Ізюмом підірвався трактор: водія госпіталізовано

Сьогодні, 4 травня, в Ізюмському районі, у полі, під час проведення польових робіт підірвався трактор. В результаті інциденту водія госпіталізовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.
"Знову стався підрив сільськогосподарської техніки на протитанковій міні. Рухаючись по полю неподалік с. Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району, трактор наїхав на протитанкову міну", - повідомили рятувальники.
За їх даними, внаслідок вибуху 37-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень, в зв'язку з чим його було госпіталізовано до медичного закладу.
З огляду на ситуацію українців закликали бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли про схожий інцидент, що відбувся на околицях Чернігова.
Також нещодавно у Київській області діти виявили протипіхотну міну з розтяжкою.
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