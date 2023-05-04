На поле под Изюмом подорвался трактор: водитель госпитализирован

"Снова произошел подрыв сельскохозяйственной техники на противотанковой мине. Двигаясь по полю неподалеку с. Погоновка Барвенковской громады Изюмского района, трактор наехал на противотанковую мину", - сообщили спасатели.

По их данным, в результате взрыва 37-летний тракторист получил многочисленные телесные повреждения, в связи с чем был госпитализирован в медицинское учреждение.

Учитывая ситуацию, украинцев призывали быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:

пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям;

не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;

не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;

не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефону "101", "102" или "112".

Напомним, сегодня мы сообщали о похожем инциденте, который произошел в окрестностях Чернигова.

Также недавно в Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой.

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