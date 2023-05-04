На поле под Изюмом подорвался трактор: водитель госпитализирован

Сегодня, 4 мая, в Изюмском районе, в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Снова произошел подрыв сельскохозяйственной техники на противотанковой мине. Двигаясь по полю неподалеку с. Погоновка Барвенковской громады Изюмского района, трактор наехал на противотанковую мину", - сообщили спасатели.
По их данным, в результате взрыва 37-летний тракторист получил многочисленные телесные повреждения, в связи с чем был госпитализирован в медицинское учреждение.
Учитывая ситуацию, украинцев призывали быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефону "101", "102" или "112".
Напомним, сегодня мы сообщали о похожем инциденте, который произошел в окрестностях Чернигова.
Также недавно в Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой.
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