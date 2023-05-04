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На поле под Изюмом подорвался трактор: водитель госпитализирован

Фото: под Изюмом подорвался трактор (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 мая, в Изюмском районе, в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Снова произошел подрыв сельскохозяйственной техники на противотанковой мине. Двигаясь по полю неподалеку с. Погоновка Барвенковской громады Изюмского района, трактор наехал на противотанковую мину", - сообщили спасатели.

По их данным, в результате взрыва 37-летний тракторист получил многочисленные телесные повреждения, в связи с чем был госпитализирован в медицинское учреждение.

Учитывая ситуацию, украинцев призывали быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:

  • пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям;
  • не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;
  • не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;
  • не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефону "101", "102" или "112".

Напомним, сегодня мы сообщали о похожем инциденте, который произошел в окрестностях Чернигова.

Также недавно в Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой.

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