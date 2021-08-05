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Полгода ждать не надо, чтобы вакцинироваться после выздоровления от COVID, - Минздрав

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прививку от коронавируса можно сделать сразу после перенесенной инфекции - ждать полгода не нужно. Рекомендация вакцинироваться через шесть месяцев после заболевания действовала на первом этапе прививочной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Когда мы начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививку после перенесенной инфекции через полгода, но эта рекомендация действовала в условиях ограниченного доступа к вакцинам, поскольку шесть месяцев человека защищает иммунитет, который сформировался после болезни", - сказал в эфире телеканала "Украина 24" Ляшко.

По его словам, сегодня на консультациях с врачами в Минздраве говорят, что после того, как прошли симптомы заболевания, можно прийти сделать прививку.

"И не нужно идти ни в какую лабораторию, не проводить ни каких исследований - это все маркетинговые ловушки, которыми заманивают людей, чтобы они провели исследование", - добавил министр.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныВакцинаКоронавирус