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Пів року чекати не треба, щоб вакцинуватися після одужання від COVID, - МОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Щеплення від коронавірусу можна зробити відразу після перенесеної інфекції - чекати пів року не потрібно. Рекомендація вакцинуватися через шість місяців після захворювання діяла на першому етапі прищепної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Коли ми починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення після перенесеної інфекції через пів року, але ця рекомендація діяла в умовах обмеженого доступу до вакцин, оскільки шість місяців людину захищає імунітет, який сформувався після хвороби", - сказав в ефірі телеканалу" Україна 24 " Ляшко.

За його словами, сьогодні на консультаціях лікарів у МОЗ кажуть, що після того, як пройшли симптоми захворювання, можна прийти зробити щеплення.

"І не потрібно йти ні в яку лабораторію, не проводити жодних досліджень - це все маркетингові пастки, якими заманюють людей, щоб вони провели дослідження", - додав міністр.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаКоронавірус