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За полгода "Ивано-Франковскгаз Сбыт" уменьшил цену на газ более чем на 40%

Новости » Энергетика    17.05.2019 - 16:23
За полгода "Ивано-Франковскгаз Сбыт" уменьшил цену на газ более чем на 40%
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым желают сотрудничать

В течение семи месяцев ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" снизило цену на природный газ для коммунально-бытовых, промышленных и бюджетных учреждений на 40,13%. Благодаря чему бизнес-клиенты компании получили возможность сэкономить. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

"В октябре 2018 года "Ивано-Франковскгаз Сбыт" установил цену на природный газ для коммерческих потребителей на тогдашнем рыночном уровне - 12 458,50 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета транспортных услуг и НДС). В мае этого года компания предлагает газ для бюджетных учреждений, предприятий, организаций по цене 7 458,33 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета транспортных услуг и НДС)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, помимо конкурентоспособной цены, газоснабжающая компания предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Всегда вовремя заключены договоры купли-продажи энергоресурса, возможность поставки больших объемов газа, наличие материально-технической базы, а также квалифицированный персонал – являются главными нашими преимуществами в привлечении клиентов. У нас не было ни одного случая, чтобы клиент по нашей вине остались без газа", – рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Также в пресс-службе отметили, что потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым желают сотрудничать. В общем, в Ивано-Франковской области на рынке газа работает около 40 компаний, которые занимаются продажей природного газа для коммунально-бытовых, промышленных и бюджетных организаций.

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Новости Украины Ивано-Франковскгаз
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