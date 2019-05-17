За півроку "Івано-Франківськгаз Збут" зменшив ціну на газ на понад 40%

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Cпоживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати

Впродовж семи місяців ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" знизило ціну на природний газ для комунально-побутових, промислових та бюджетних установ на 40,13%. Завдяки чому бізнес-клієнти компанії отримали можливість заощадити. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

"У жовтні 2018 року "Івано-Франківськгаз Збут" встановив ціну природного газу для комерційних споживачів на тодішньому ринковому рівні - 12 458,50 тис. гривень за 1 тис. куб. м (без врахування транспортних послуг та ПДВ). У травні цього року компанія пропонує газ для бюджетних установ, підприємств, організацій по ціні 7 458,33 тис. гривень за 1 тис. куб. м (без врахування транспортних послуг та ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, крім конкурентоспроможної ціни, газопостачальна компанія пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

"Завжди вчасно укладені договори купівлі-продажу енергоресурсу, можливість постачання великих обсягів газу, наявність матеріально-технічної бази, а також кваліфікований персонал – є головними нашими перевагами в залученні клієнтів. У нас не було жодного випадку, щоб клієнт з нашої вини залишилися без газу", – розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Також у прес-службі зазначили, що споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати. Загалом, в Івано-Франківській області на ринку газу працює близько 40 компаній, які займаються продажем природного газу для комунально-побутових, промислових та бюджетних організацій.