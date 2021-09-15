Полетят выше МКС. SpaceX ночью запустит первую гражданскую миссию: где смотреть

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, готовится к старту миссии Inspiration4. Это первый полет в космос, участие в котором будут принимать гражданские.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию миссии.
Отмечается, что миссия начнется в 03:02 по киевскому времени.
Членами экипажа выступают:
Что известно о Inspiration4:
Falcon 9 Block 5 будет выступать в роли ракеты-носителя;
компания выбрала 16 сентября из-за пятичасового окна, однако погодные условия и технические проблемы могут вынудить SpaceX перенести запуск ракеты;
запуск ракеты состоится с космодрома в Космическом центре Кеннеди;
идея полета гражданского экипажа принадлежит командиру миссии - Айзекману. Таким образом бизнесмен планирует привлечь внимание людей к благотворительности.
Стоит добавить, что космический корабль должен будет подняться выше орбиты Международной космической станции и телескопа Hubble.