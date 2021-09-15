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Полетять вище МКС. SpaceX вночі запустить першу цивільну місію: де дивитися

Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до старту місії Inspiration4. Це перший політ у космос, участь у якому братимуть цивільні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію місії.

Зазначається, що місія розпочнеться о 03:02 годині за київським часом.

Членами екіпажу виступають:

  • Джаред Айзекман - командир місії;
  • Ніас Проктор - пілот;
  • Хейлі Арсенокс - бортовий лікар;
  • Крістофер Семброскі - бортовий інженер.

Що відомо про Inspiration4:

  • це буде перша космічна місія участь у якій візьме лише цивільний екіпаж;

  • Falcon 9 Block 5 виступатиме у ролі ракети-носія;

  • компанія обрала 16 вересня через п'ятигодинне вікно, однак погодні умови та технічні проблеми можуть змусити SpaceX перенести запуск ракети;

  • запуск ракети відбудеться з космодрому в Космічному центрі Кеннеді;

  • ідея польоту цивільного екіпажу належить командиру місії - Айзекману. Таким чином бізнесмен планує привернути увагу людей до благодійності.

Варто додати, що космічний корабель повинен буде піднятися вище орбіти Міжнародної космічної станції та телескопу Hubble.

Фото: план польоту космічного корабля в рамках місії Inspiration4 (spacex.com)

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