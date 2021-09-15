Полетять вище МКС. SpaceX вночі запустить першу цивільну місію: де дивитися

Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до старту місії Inspiration4. Це перший політ у космос, участь у якому братимуть цивільні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію місії.
Зазначається, що місія розпочнеться о 03:02 годині за київським часом.
Членами екіпажу виступають:
Що відомо про Inspiration4:
Falcon 9 Block 5 виступатиме у ролі ракети-носія;
компанія обрала 16 вересня через п'ятигодинне вікно, однак погодні умови та технічні проблеми можуть змусити SpaceX перенести запуск ракети;
запуск ракети відбудеться з космодрому в Космічному центрі Кеннеді;
ідея польоту цивільного екіпажу належить командиру місії - Айзекману. Таким чином бізнесмен планує привернути увагу людей до благодійності.
Варто додати, що космічний корабель повинен буде піднятися вище орбіти Міжнародної космічної станції та телескопу Hubble.