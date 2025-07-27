Без них не полетять ракети? Україна вдарила санкціями по критичних ресурсах РФ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 27 липня 2025 року щодо економічних санкцій.

У санкційному списку опинилися 45 фізичних осіб. Повний перелік можна подивитися нижче.



Уповноважений із санкцій Владислав Власюк розповів, що нові санкції пов'язані з видобутком, переробкою та постачанням рідкісноземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і дронів.

"Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності РФ на полі бою", - каже Власюк.

Повний перелік компаній, які потрапили під санкції.





Президент Володимир Зеленський прокоментував нові антиросійські санкції.

"Максимальний санкційний тиск - це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки", - зазначив він.