Полеты китайских военных над Тайванем прокомментировал Пентагон: "Похоже на репетицию"

Пентагон прокомментировал полеты китайских военных над Тайванем. По мнению министра обороны США Ллойда Остина, такие маневры Китая похожи на репетицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Остин заявил в субботу, что полеты китайских военных в районе Тайваня выглядят как "репетиции".
"Я не хочу строить догадки, но, конечно... это очень похоже на репетиции", - сказал Остин, выступая на конференции в Калифорнии.
Напомним, что США обеспокоены возможным вторжения Китая на территорию Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это катастрофическим решением со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что США и Евросоюз сделали совместное заявление о действиях Китая в Тайваньском проливе. Стороны выразили обеспокоенность и отметили, что ситуация влияет на безопасность в мире.