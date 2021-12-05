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Польоти китайських військових над Тайванем прокоментував Пентагон: "Схоже на репетицію"

Автор: Наталья Скороход

Пентагон прокоментував польоти китайських військових над Тайвань. На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, такі маневри Китаю схожі на репетицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Остін заявив у суботу, що польоти китайських військових в районі Тайваню виглядають як "репетиції".

"Я не хочу будувати здогади, але, звичайно... це дуже схоже на репетиції", - сказав Остін, виступаючи на конференції в Каліфорнії.

Нагадаємо, що США стурбовані можливим вторгнення Китаю на територію Тайваню. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це катастрофічним рішенням з боку Китаю.

Раніше повідомлялося, що США і Євросоюз зробили спільну заяву про дії Китаю в Тайванській протоці. Сторони висловили стурбованість і відзначили, що ситуація впливає на безпеку у світі.

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