Польоти китайських військових над Тайванем прокоментував Пентагон: "Схоже на репетицію"

Пентагон прокоментував польоти китайських військових над Тайвань. На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, такі маневри Китаю схожі на репетицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Остін заявив у суботу, що польоти китайських військових в районі Тайваню виглядають як "репетиції".
"Я не хочу будувати здогади, але, звичайно... це дуже схоже на репетиції", - сказав Остін, виступаючи на конференції в Каліфорнії.
Нагадаємо, що США стурбовані можливим вторгнення Китаю на територію Тайваню. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це катастрофічним рішенням з боку Китаю.
Раніше повідомлялося, що США і Євросоюз зробили спільну заяву про дії Китаю в Тайванській протоці. Сторони висловили стурбованість і відзначили, що ситуація впливає на безпеку у світі.