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Польоти Boeing 737 MAX у США можуть поновитися наприкінці червня

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 04:41
Польоти Boeing 737 MAX у США можуть поновитися наприкінці червня
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене

Представники Федерального управління цивільної авіації США заявили за підсумками брифінгу в штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що польоти літаків Boeing 737 MAX на території Сполучених Штатів можуть поновитися наприкінці червня. Про це повідомили три джерела, знайомі з підсумками брифінгу в Монреалі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Співрозмовники агентства зауважили, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене й точна дата поновлення польотів літаків Boeing 737 MAX не визначена.

Зазначимо, польоти Boeing 737 MAX на території США були припинені після двох катастроф цього лайнера за 5 місяців - 10 березня 2019 в Ефіопії, коли загинули 157 пасажирів Ethiopian Airlines, і 29 жовтня 2018 року, коли в результаті падіння літака в Яванське море загинули 189 осіб.

Нагадаємо, раніше американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок в програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX і заявив, що недоліки усунено.

Також повідомлялося, що компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більш ніж за рік до першої катастрофи літаків такого типу, але приховувала їх.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиBoeing 737
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