Полет космических туристов Blue Origin перенесли из-за непогоды

Ранее компания сообщила, что во втором пилотируемом полете примут участие 12 пассажиров, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя американской компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systemes.

"В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск корабля New Shepard на среду 13 октября. Старт намечен на 13:30 UTC (16:30 по Киеву)", - говорится в сообщении.

20 июля 2021 года Blue Origin успешно выполнила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них был глава компании Безос.

Его предприятие разрабатывает ракеты-носители, осваивает космический туризм и в перспективе намеревается создать тяжелую транспортную космическую систему под названием New Armstrong в честь астронавта NASA Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.