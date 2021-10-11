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Полет космических туристов Blue Origin перенесли из-за непогоды

Автор: Артур Родивилов

Американская компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса в воскресенье сообщила о переносе второго пилотируемого полета суборбитального корабля New Shepard с 12 на 13 октября. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Blue Origin.

Ранее компания сообщила, что во втором пилотируемом полете примут участие 12 пассажиров, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя американской компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systemes.

"В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск корабля New Shepard на среду 13 октября. Старт намечен на 13:30 UTC (16:30 по Киеву)", - говорится в сообщении.

20 июля 2021 года Blue Origin успешно выполнила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них был глава компании Безос.

Его предприятие разрабатывает ракеты-носители, осваивает космический туризм и в перспективе намеревается создать тяжелую транспортную космическую систему под названием New Armstrong в честь астронавта NASA Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета в космос компании Blue Origin.

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Blue Origin