Політ космічних туристів Blue Origin перенесли через негоду

Раніше компанія повідомила, що в другому пілотованому польоті візьмуть участь 12 пасажирів, включаючи Кріса Бошуізена, колишнього інженера NASA і співзасновника американської компанії Planet Labs, і Глена де Вріса, віце-голову підрозділу компанії Dassault Systemes.

"У зв'язку з прогнозованими вітрами на заході Техасу ми переносимо запуск корабля New Shepard на середу 13 жовтня. Старт намічений на 13:30 UTC (16:30 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.

20 липня 2021 року Blue Origin успішно виконала перший суборбітальний політ корабля New Shepard з пасажирами на борту. Серед них був глава компанії Безос.

Його підприємство розробляє ракети-носії, освоює космічний туризм і в перспективі має намір створити важку транспортну космічну систему під назвою New Armstrong на честь астронавта NASA Ніла Армстронга - першої людини, що ступила на поверхню Місяця в 1969 році.