Полет человека на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал крайние сроки отправки людей на Марс. Он отметил, что в лучшем случае это может произойти в этом десятилетии, в худшем - через 10 лет.

Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает РБК-Украина , со ссылкой на его интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

"В лучшем случае примерно через пять лет, в худшем - через 10 лет", - сказал Маск, отвечая на вопрос о том, когда компания SpaceX планирует доставить людей на Марс.

Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля. По его словам Starship - самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных.

Кроме того, он отметил необходимость минимизации затрат. Маск уточнил, что сегодня никто не может полететь на Марс за один триллион долларов.