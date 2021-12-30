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Полет человека на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки

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Вашингтон, Четверг 30 декабря 2021 20:55
Полет человека на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки Фото: основатель компании SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал крайние сроки отправки людей на Марс. Он отметил, что в лучшем случае это может произойти в этом десятилетии, в худшем - через 10 лет.

Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на его интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

"В лучшем случае примерно через пять лет, в худшем - через 10 лет", - сказал Маск, отвечая на вопрос о том, когда компания SpaceX планирует доставить людей на Марс.

Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля. По его словам Starship - самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных.

Кроме того, он отметил необходимость минимизации затрат. Маск уточнил, что сегодня никто не может полететь на Марс за один триллион долларов.

Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.

Отметим, в апреле Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.

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