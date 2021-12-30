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Політ людини на Марс: Ілон Маск назвав крайні терміни

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Вашингтон, Четвер 30 грудня 2021 20:55
Політ людини на Марс: Ілон Маск назвав крайні терміни Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав крайні терміни відправки людей на Марс. Він зазначив, що в кращому випадку це може статися в цьому десятилітті, в гіршому - через 10 років.

Про це заявив засновник компанії SpaceX Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на його інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.

"У кращому випадку приблизно через п'ять років, в гіршому - через 10 років", - сказав Маск, відповідаючи на питання про те, коли компанія SpaceX планує доставити людей на Марс.

Серед визначальних термінів факторів Маск назвав проєктування космічного корабля. За його словами Starship - найскладніша і просунута ракета з коли-небудь створених.

Крім того, він наголосив на необхідності мінімізації витрат. Маск уточнив, що сьогодні ніхто не може полетіти на Марс за один трильйон доларів.

Нагадаємо, в інтерв'ю вченому Маск запропонував політичну систему для перших поселенців на Марсі.

Зазначимо, у квітні Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі.

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