UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полегшили роботу військкомам. Росіяни отримуватимуть електронні повістки

Фото: росіяни з 1 листопада отримуватимуть електронні повістки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни з 1 листопада отримуватимуть електронні повістки. Для призовників буде запроваджено низку обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

За повідомленням джерела, повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для росіян діятимуть обмеження.

"Після запуску електронного реєстру призовники не зможуть залишати країну, оформляти закордонний паспорт, реєструвати приватне підприємство, здійснювати операції з нерухомістю, керувати транспортними засобами та реєструвати їх, а також брати кредити та позики", - повідомили у Telegram-каналі ASTRA.

Доступ до реєстру буде не тільки у Міноборони, а й у різних відомств.

"Крім Міноборони, доступ до реєстру матимуть ФСБ та інші спецслужби. Дані про громадян до реєстру повинні будуть постачати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців та угод з нерухомістю", - повідомляє джерело.

Мобілізація до РФ

Раніше ми повідомляли, що, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни до 1 червня готуються додатково відправити на мобілізацію 300 тисяч осіб.

Також росіяни "мобілізують" мешканців тимчасово захоплених територій України. У Маріуполі захватники планують розпочати процедуру у травні.

На окупованих територіях Запорізької області росіяни також планують провести мобілізацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії