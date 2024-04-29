Облегчили работу военкомам. Россияне будут получать электронные повестки

Россияне с 1 ноября будут получать электронные повестки. Для призывников будет внедрен ряд ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
По сообщению источника, повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в электронном реестре. Для россиян будут действовать ограничения.
"После запуска электронного реестра призывники не смогут покидать страну, оформлять загранпаспорт, регистрировать частное предприятие, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы", - сообщили в Telegram-канале ASTRA.
Доступ к реестру будет не только у Минобороны, но и у различных ведомств .
"Помимо Минобороны, доступ к реестру будут иметь ФСБ и другие спецслужбы. Данные о гражданах в реестр должны будут поставлять налоговая служба и органы, осуществляющие регистрацию предпринимателей и сделок с недвижимостью", - сообщает источник.
Ранее мы сообщали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне до 1 июня готовятся дополнительно отправить на мобилизацию 300 тысяч человек.
Также россияне "мобилизируют" жителей временно захваченных территорий Украины. В Мариуполе захватчики планируют начать процедуру в мае.
К слову, на оккупированных территориях Запорожской области россияне также планируют провести мобилизацию.
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