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Полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине, - разведка

Фото: Командующий ЧФ РФ Игорь Осипов (sevnews.info)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал об организационных выводах военно-политического руководства РФ после провалов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Украинские разведчики зафиксировали кадровые чистки в российской армии и спецслужбах после первого этапа войны. Досталось и виновникам потери крейсера "Москва".

"Остались без своих должностей командующий Черноморским флотом, первый заместитель, начальник штаба ЧФ. Смещены с должностей командующий 1-й танковой армией, 6-й армией общевойсковой и командующий 22-м армейским корпусом. Все они сняты с должностей за то, что не выполнили поставленное задание", – рассказал Скибицкий.

В свою очередь в ГУР Минобороны допустили отказ РФ от широкомасштабного штурма украинских позиций на мариупольской "Азовстали". Там могут использовать другие российские подразделения.

К слову, министр обороны РФ Шойгу может попасть под военный трибунал.

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