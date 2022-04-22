ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шойгу за провал войны, вероятно, ожидает трибунал, - ГУР

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 14:40
Шойгу за провал войны, вероятно, ожидает трибунал, - ГУР Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны России Сергей Шойгу выступал за силовое решение вопроса касаемо Украины. За провал войны против нашей страны его, вероятно, ожидает трибунал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого на телемарафоне.

"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.

Война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает