Пол сотни прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 21 августа неоднократно обстреливали Сумскую область. В областной военной администрации зафиксировали пол сотни прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около 17:00 часов вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады", - отметил чиновник. Живицкий рассказал, что всего в течение суток было зафиксировано 50 прилетов: Хотинская громада: в 11:00 с территории РФ враг открыл огонь с миномета, всего 12 прилетов за день. Били и с крупнокалиберного пулемета.

Белопильськая громада: в 12:30 был минометный обстрел - 7 прилетов, а после обеда - еще 14. Также оккупанты вели обстрел из ствольной артиллерии - 17 прилетов. "Во всех случаях - предварительно без потерь и разрушений", - добавил глава ОВА.