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Пол сотни прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

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Понедельник 22 августа 2022 00:16
Пол сотни прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Дмитрий Живицкий рассказал об обстрелах Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 21 августа неоднократно обстреливали Сумскую область. В областной военной администрации зафиксировали пол сотни прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около 17:00 часов вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады", - отметил чиновник.

Живицкий рассказал, что всего в течение суток было зафиксировано 50 прилетов:

  • Хотинская громада: в 11:00 с территории РФ враг открыл огонь с миномета, всего 12 прилетов за день. Били и с крупнокалиберного пулемета.
  • Белопильськая громада: в 12:30 был минометный обстрел - 7 прилетов, а после обеда - еще 14. Также оккупанты вели обстрел из ствольной артиллерии - 17 прилетов.

"Во всех случаях - предварительно без потерь и разрушений", - добавил глава ОВА.

Напомним, вечером воскресенья, 21 августа, военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили беспилотник оккупантов в небе над Сумской областью.

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