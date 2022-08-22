Пів сотні прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 21 серпня неодноразово обстрілювали Сумську область. В обласній військовій адміністрації зафіксували пів сотні прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько 17:00 години ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади", - зазначив посадовець. Живицький розповів, що загалом протягом доби було зафіксовано 50 прильотів: Хотінська громада: об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь із міномету, всього 12 прильотів за день. Били й з крупнокаліберного кулемету.

Білопільська громада: о 12:30 був мінометний обстріл - 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також окупанти вели обстріл зі ствольної артилерії - 17 прильотів. "В усіх випадках - попередньо без втрат та руйнувань", - додав глава ОВА.