Пів сотні прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки
Фото: Дмитро Живицький розповів про обстріли Сумської області (facebook.com/Zhyvytskyy)
Російські окупанти 21 серпня неодноразово обстрілювали Сумську область. В обласній військовій адміністрації зафіксували пів сотні прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Близько 17:00 години ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади", - зазначив посадовець.
Живицький розповів, що загалом протягом доби було зафіксовано 50 прильотів:
- Хотінська громада: об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь із міномету, всього 12 прильотів за день. Били й з крупнокаліберного кулемету.
- Білопільська громада: о 12:30 був мінометний обстріл - 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також окупанти вели обстріл зі ствольної артилерії - 17 прильотів.
"В усіх випадках - попередньо без втрат та руйнувань", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, ввечері неділі, 21 серпня, військовослужбовці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.
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