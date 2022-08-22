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Пів сотні прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки

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Понеділок 22 серпня 2022 00:16
Пів сотні прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Дмитро Живицький розповів про обстріли Сумської області (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 21 серпня неодноразово обстрілювали Сумську область. В обласній військовій адміністрації зафіксували пів сотні прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько 17:00 години ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади", - зазначив посадовець.

Живицький розповів, що загалом протягом доби було зафіксовано 50 прильотів:

  • Хотінська громада: об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь із міномету, всього 12 прильотів за день. Били й з крупнокаліберного кулемету.
  • Білопільська громада: о 12:30 був мінометний обстріл - 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також окупанти вели обстріл зі ствольної артилерії - 17 прильотів.

"В усіх випадках - попередньо без втрат та руйнувань", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, ввечері неділі, 21 серпня, військовослужбовці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.

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Сумская область Війна Росії проти України
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